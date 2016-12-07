Справа горе-матері: двомісячну дівчинку забрала соціальна служба, поки не доведено батьківство (відео)

Про це Антон Подчапко розповів ТСН.

"Саме він батько двомісячної дівчинки. Каже, не розуміє, як сталася трагедія. Як жили, про що говорили, як діяли й де залишали дітей, усі подробиці життя розповідати йому заборонили слідчі. Він нині свідок у кримінальній справі щодо загибелі хлопчика. Говорить лише, що з Владиславою разом уже рік. Цивільну дружину кохає і неймовірно щасливий появі спільної доньки. Щоправда, його батьківство стосовно неї не доведено. Малечу вони ще не зареєстрували", - пише ТСН.

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За його словами, він не знав, що двоє інших дітей закриті у квартирі.

"Вона сказала, що свекруха глядітиме, а я в ейфорії від народження доньки був і не вникав", - розповів чоловік журналістам.

Зі "свекрухою" журналістам не вдалося поспілкуватися. Її син, батько загиблого хлопчика, заперечує, що жінка домовилася про догляд дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей удома без догляду, внаслідок чого одна дитина померла, інша - потрапила до реанімації.