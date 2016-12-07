Справа горе-матері: двомісячну дівчинку забрала соціальна служба, поки не доведено батьківство (відео)
Поки 20-річній матері трьох дітей, син якої загинув у зачиненій квартирі від голоду, загрожує 8 років тюрми, батько її двомісячної доньки доводить батьківство - дівчинка не була зареєстрована.
Про це Антон Подчапко розповів ТСН.
"Саме він батько двомісячної дівчинки. Каже, не розуміє, як сталася трагедія. Як жили, про що говорили, як діяли й де залишали дітей, усі подробиці життя розповідати йому заборонили слідчі. Він нині свідок у кримінальній справі щодо загибелі хлопчика. Говорить лише, що з Владиславою разом уже рік. Цивільну дружину кохає і неймовірно щасливий появі спільної доньки. Щоправда, його батьківство стосовно неї не доведено. Малечу вони ще не зареєстрували", - пише ТСН.
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За його словами, він не знав, що двоє інших дітей закриті у квартирі.
"Вона сказала, що свекруха глядітиме, а я в ейфорії від народження доньки був і не вникав", - розповів чоловік журналістам.
Зі "свекрухою" журналістам не вдалося поспілкуватися. Її син, батько загиблого хлопчика, заперечує, що жінка домовилася про догляд дітей.
Як повідомляв УНІАН, у Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей удома без догляду, внаслідок чого одна дитина померла, інша - потрапила до реанімації.