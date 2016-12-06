Голодна смерть дитини у київській квартирі: горе-матері у четвер оберуть запобіжний захід

19:55, 06 грудня 2016
Суспільство
1154 0

Київською місцевою прокуратурою №1 повідомлено про підозру 20-річній жительці Києва, злочинна безвідповідальність якої призвела до смерті її малолітнього сина.

квартира, у якій матір на 9 днів зачинила малолітніх дітей / facebook.com/up.z.prav.dytyny

Завтра суд обиратиме їй запобіжний захід, повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка знайшла хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані.

Читайте такожПеред смертю дитини у Києві до закритої квартири приїжджали поліцейські, які не допомогли - омбудсмен

Тіло померлого хлопчика наразі направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За життя 2-річної дівчинки борються лікарі.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний час її затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #діти#прокуратура