Голодна смерть дитини у київській квартирі: горе-матері у четвер оберуть запобіжний захід

Завтра суд обиратиме їй запобіжний захід, повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому в ніч на 6 грудня, жінка знайшла хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані.

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Тіло померлого хлопчика наразі направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За життя 2-річної дівчинки борються лікарі.

Дії горе-матері кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинили загибель людини). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. На даний час її затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.