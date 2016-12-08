Опитування: українці вважають звернення до ЗМІ найефективнішим засобом захисту своїх прав

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження “Права людини в Україні”.

16% опитаних вважають, що найефективнішим способом захисту прав людини в Україні є залучення родичів та знайомих, стільки ж відсотків респондентів переконані, що лише звернення до суду може захистити їхні права. Разом з тим близько 19% опитаних вважають, що жодних ефективних засобів захисту прав людини в Україні не існує, а близько 15% - не змогли відповісти на це питання.

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Респонденти, які успішно захищали свої права, в якості найбільш ефективних засобів для такого захисту загалом називали вищезазначені варіанти, але також говорили, що застосовували власні дії, в тому числі і насильницькі. Таких респондентів – 16%, за допомогою хабаря захищали свої права 12% респондентів.

Рівень активності громадян, спрямований на захист своїх прав, є невисоким. З тих респондентів, які зазнали порушень своїх прав, 54% відповіли, що ніколи не намагались захищати свої права, а 46% - робили такі спроби. У захисті своїх прав, як показало опитування, більш активними є молоді люди та особи середнього віку.

Опитування також показало, що рівень успішного захисту прав також є невисоким. З тих осіб, які намагалися захищати свої права, лише 36% вказали, що це їм переважно вдавалось, у той час як для 64% такі спроби закінчувались переважно невдало. Рівень успішності у захисті своїх прав є дещо вищим у західному та центральному регіонах і складає близько 40%. В решті регіонів успішний досвід мали лише 25% опитаних. Більш успішно свої права захищали молоді люди, особи з вищою освітою та середнім рівнем достатку.

Дослідження було проведене з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніан Соціолоджі Сервіс” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з ГО “Центр інформації про права людини” і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Усього було опитано 2002 респондента за квотною загальнонаціональною вибіркою, яка за областями України, типами поселення, статтю та віком репрезентує доросле населення України від 18 років.

Опитування проводилось у всіх областях України, Києві та контрольованих українською владою районах Донецької і Луганської областей. Максимальна похибка не перевищує 2,2 відсотка.