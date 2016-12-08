Опитування: 30% українців готові поступитися своїми правами в обмін на власний добробут

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного дослідження “Права людини в Україні”.

35% респондентів відповіли, що заради особистої свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі, ще 35% - не змогли визначитися з відповіддю.

Регіонально виділяється позиція жителів Донецької та Луганської областей, де 55% населення готові терпіти певні матеріальні труднощі заради збереження своїх прав та свобод, і лише 22% - готові обміняти їх на добробут.

Дослідження було проведене з 22 жовтня по 6 листопада 2016 року Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва та фірмою “Юкрейніан Соціолоджі Сервіс” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з ГО “Центр інформації про права людини” і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Усього було опитано 2002 респондента за квотною загальнонаціональною вибіркою, яка за областями України, типами поселення, статтю та віком репрезентує доросле населення України від 18 років.

Опитування проводилось у всіх областях України, Києві та контрольованих українською владою районах Донецької і Луганської областей. Максимальна похибка не перевищує 2,2 відсотка.