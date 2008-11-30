Васюник не має наміру витрачати сили на Червоненка

Екс-голова Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО не порушував на сьогоднішньому з`їзді партії «Народний Союз Наша Україна» питання про припинення свого членства в партії.

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив в ексклюзивному коментарі кореспондентові УНІАН.

«Я не порушував цього питання як недоречне. Але на найближчому засіданні політради я порушу це питання, я хочу, щоб партія дала оцінку (діям віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА у зв`язку з ліквідацією Нацагентства - УНІАН)», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що І.ВАСЮНИК своїми діями обмежує державу в можливості одержання прибутку від проведення Євро-2012.

Він також повідомив, що хотів би відзвітуватися за період своєї діяльності на посаді керівника Нацагентства і про використання як державних, так і спонсорських коштів.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також повідомив, що вся команда, яка працювала з ним у складі Національного агентства, тепер працюватиме разом з ним в Київській міській державній адміністрації.

Васюник також назвав недоречним розгляд на з`їзді «Нашої України» його конфлікту з Червоненком. Про це він сказав журналістам після з`їзду.

«Я ж не дівчина», - відзначив І.ВАСЮНИК, відповідаючи на запитання журналістів, чи подивився він в очі Є.ЧЕРВОНЕНКУ.

Віце-прем`єр наголосив, що рішення про ліквідацію Нацагентства ухвалював уряд, і це рішення виконується. «Євро-2012 в Україні буде, і НСК «Олімпійський» буде збудовано своєчасно. Все решта – це проблема осіб, людей, які цю тему порушують. Я не витрачав і не збираюся витрачати ані енергії, ані сил, ні будь-яких інших зусиль», - наголосив І.ВАСЮНИК.

Як повідомляв УНІАН, до 19 листопада Є.ЧЕРВОНЕНКО очолював створене в серпні 2007 року Нацагентство з питань підготовки до проведення в Україні фіналу Євро-2012.

19 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Нацагентства і створив відповідне Координаційне бюро у складі Секретаріату уряду, яке очолив Ілля ШЕВЛЯК.

28 листопада Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що призначений заступником голови КМДА.

Сьогодні, 29 листопада, він заявив, що має намір припинити своє членство в «Народному Союзі Наша Україна», вимагаючи, щоб партія дала оцінку діям його однопартійця, віце-прем`єр-міністра І.ВАСЮНИКА щодо ліквідації Нацагентства.