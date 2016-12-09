"Мракобісся в економіці і крах влади": колишній ватажок "ЛНР" розповів про ситуацію у псевдореспубліці

"Розквітло кумівство, керівні посади займають люди без профільної освіти, нездатні керувати чим би то не було. Потихеньку влада в ЛНР наближається до краху, а люди, які більш або менш здатні керувати, вже виконують завдання для України. Якщо зараз щось не поміняти, то боюся, що результати будуть плачевними", - розповів в інтерв'ю" Росбалту колишній ватажок "ЛНР" Валерій Болотов.

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Крім цього, за його словами, населення в псевдореспубліці обклали даниною.

"Мені дуже багато бізнесменів пишуть, що зараз там діється якесь мракобісся: все обкладено податками, які у підсумку йдуть невідомо куди — навіть Україні, а в ЛНР як не було фінансів, так і немає, як і економіки. Народ оббирають, замість того, щоб допомагати йому. Всіх обклали даниною. Навіть гуманітарка людям не дістається. Вона збувається в магазинах, що належать Ігорю Плотницькому, його дружині, родичам. Видають допомогу лише деяким. Робиться все, щоб "злити" республіку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше він заявив, що заявив, що "лідера" самопроголошеної республіки Плотницького знімуть вже найближчим часом.