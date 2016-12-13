Скільки ви готові витрати на різдвяні та новорічні подарунки для своїх близьких? – опитування УНІАН
13:04, 13 грудня 2016Суспільство
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Новорічні та різдвяні свята вже зовсім близько, а тому для багатьох настає час обирати подарунки для своїх рідних та близьких.
Новий рік вже скоро / Фото УНІАН
У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, скільки вони готові цього року витратити на подарунки для своїх близьких.
Як повідомляв УНІАН, 12 грудня журналістам показали вогники головної новорічної ялинки України.
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