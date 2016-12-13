Призначено нового керівника Нацполіції Львівської області

Про це повідомили УНІАН у Департаменті комунікацій Національної поліції України.

У повідомленні також зазначається, що екс-керівник Нацполіції області Дмитро Загарія призначений керівником нового управління з кадрового контролю, протидії корупції і люстрації Національної поліції України, яке буде займатися підбором кадрів та моніторингом якості кадрового складу Національної поліції України.

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Офіційне представлення нового керівника Нацполіції області особовому складу відбудеться сьогодні в головному управлінні Національної поліції в Львівській області.

Довідка УНІАН. Генерал поліції третього рангу Валерій Середа - з 2012 року працював у Львівському державному університеті внутрішніх справ, з 2014 року і до сьогодні був ректором університету. Є доктором юридичних наук, доцентом. Загальний стаж служби в органах правопорядку України 25 років.

Полковник поліції Дмитро Загарія має близько 30 років стажу служби в правоохоронних органах, пройшов шлях від рядового міліціонера до полковника поліції, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «Захисник Вітчизни». Протягом двох років був керівником Головного управління МВС України у Львівській області, з листопада 2015 року до 12 грудня 2016 року – очолював Головне управління НПУ у Львівській області.

Представлення концепції і стратегії діяльності новоствореного управління з питань протидії корупції та проведення люстрації Національної поліції України відбудеться в лютому 2017 року.