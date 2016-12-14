Карнавальні маски: у Дніпрі показали давні атрибути святкових маскарадів (відео)

У Дніпрі відкрилася виставка масок для святкових новорічних маскарадів, повідомляє ТСН.uа.

Зазначається, що більшість з них виготовили в радянські часи саме до Нового року. Моделі масок з старих газет власноруч ліпили майстра-бутафоры, потім виготовляли гіпсові форми, в кінці заготовки заливали сумішшю оліфи, крейди і столярного клею. Розмальовували вручну.

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"У 1970-ті роки з'явилися алюмінієві форми, тоді ж маски почали штампувати з картону. В той час маски проходили серйозну цензуру, зазначають історики", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі Історичний музей "оживив" експонати, щоб цікавіше було вивчати історію, біологію та географію. Бажаючі могли навіть приміряти вбрання стародавнього індійця, або ж зайти в будинок мисливця на бізонів.