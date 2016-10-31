У Дніпрі Історичний музей "оживив" експонати (відео)
14:02, 31 жовтня 2016Суспільство
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Бажаючі можуть навіть приміряти вбрання прадавнього індіанця, або ж зайти до оселі мисливця на бізонів.
У Дніпрі Історичний музей оживив експонати / dic.academic.ru
У Дніпрі Історичний музей оживив експонати, щоб цікавіше було вивчати історію, біологію та географію.
"Потримати череп мамонта, постукати в шаманський бубон і знайти найдавнішу медузу. В Історичному музеї Дніпра експонати тепер можна не тільки побачити, а й помацати. Бажаючі можуть навіть приміряти вбрання прадавнього індіанця, або ж зайти до оселі мисливця на бізонів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що відвідувачам навіть дозволяється голосно кричати, імітуючи прадавніх людей. У захваті не лише учні, але й вчителі.
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