У Дніпрі Історичний музей "оживив" експонати (відео)

У Дніпрі Історичний музей оживив експонати, щоб цікавіше було вивчати історію, біологію та географію.

"Потримати череп мамонта, постукати в шаманський бубон і знайти найдавнішу медузу. В Історичному музеї Дніпра експонати тепер можна не тільки побачити, а й помацати. Бажаючі можуть навіть приміряти вбрання прадавнього індіанця, або ж зайти до оселі мисливця на бізонів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що відвідувачам навіть дозволяється голосно кричати, імітуючи прадавніх людей. У захваті не лише учні, але й вчителі.