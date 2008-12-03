Ризик онкозахворювання може бути застрахований

Клініка ЛіСОД (Лікарня сучасної онкологічної допомоги) спільно зі страховою компанією “КРОС” приступають до надання послуг із страхування ризиків у зв`язку з виникненням онкологічних захворювань у рамках програми “Соціальне онкологічне страхування” (“СОС”).

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова Ради директорів клініки ЛІСОД Едуард МАЙБЕРГ і голова Ради директорів страхової компанії “КРОС” Майкл АМЗЕЛЬ.

“Базова вартість страхування становить 100 гривень на місяць, при цьому дія страхування не обмежується певним терміном, як за іншими видами страхування. Страховка автоматично продовжується щороку за умови, що клієнт або пацієнт продовжує платити страхові внески”, - сказав Е.МАЙБЕРГ.

Керівник клініки підкреслив, що в разі виникнення страхового випадку клієнт одержить найсучасніше лікування на базі клініки ЛІСОД, технології якої дозволяють забезпечити повний замкнутий цикл профілактики, діагностики і лікування онкологічних захворювань.

“Програма “СОС!” надає клієнтові повне покриття вартості послуг базового лікування у разі виникнення онкологічного захворювання”, - повідомив Е.МАЙБЕРГ, зазначивши, що клініка планує створювати свою мережу по всій території України.

У свою чергу М.АМЗЕЛЬ додав, що власники страхового поліса “СОС!” у разі виникнення страхового випадку не оплачуватимуть франшизу. “Вартість страхового поліса досить доступна, вона визначалася, виходячи зі світової статистики і практичної діяльності клініки ЛІСОД. Я б не став пропонувати цей продукт, не будучи впевненим, що в рамках страхового поліса будуть надані високоякісні послуги”, - зазначив він.

Довідка УНІАН. Клініка ЛІСОД відкрита в березні 2007 року доктором онкології Е.МАЙБЕРГОМ. Вартість проекту становить 30 млн. дол.