Одеські студенти вийшли на мітинг через ініціативу Кабміну щодо стипендій

Про це повідомляє кореспондент Stringer.Media.

Організаторами акції протесту, що пройшла під гаслом «Вето на 5130», виступили голова профкому університету імені І. І. Мечникова Вадим Панов і глава Одеського профспілки освіти Ніна Дробовик.

Мета акції - передача звернення до президента України Петру Порошенко через Департамент освіти і науки з проханням накласти вето на законопроект 5130.

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До мітингувальників вийшов директор Департаменту наук і освіти Юрій Семенюк, який взяв надане звернення і обіцяв передати в Адміністрацію президента України.

А студенти тим часом перекрили дорогу Шанхая по пішохідному переходу: частина автомобілів вишикувалася вздовж вулиці з плакатами.

Як повідомляв УНІАН, з 2017 року Кабміном планується, що стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами.