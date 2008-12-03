Кабмін передав Укртелеком в управління Мінтрансзв'язку

Кабінет Міністрів України передав ВАТ "Укртелеком" з управління Фонду державного майна в управління Міністерства транспорту і зв`язку.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив міністр транспорту Йосип ВІНСЬКИЙ.

Також він відзначив, що даний об`єкт внесено до списку підприємств, які планується приватизувати в 2009 році.

Нагадаємо, про необхідність передати «Укртелеком» в управління Мінтрансзв’язку у зв`язку з планами приватизувати об`єкт Й.ВІНСЬКИЙ заявляв ще в липні ц.р.

Кабмін передав собі від Фонду держмайна України повноваження з управління державними корпоративними правами «Укртелекому» (розпорядження Кабміну №171-р від 16 травня ц.р.).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указам від 20 травня 2008 р. зупинив дію розпорядження уряду про передачу Кабінету Міністрів України повноважень з управління корпоративними правами «Укртелекому».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – національний оператор фіксованого зв`язку (більш як 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (більш як 16 тис. абонентів).

За три квартали 2008 року ВАТ "Укртелеком" одержало дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) у розмірі 5,789 млрд. грн., що на 3,2%, або 192,69 млн. грн., менше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Дохід компанії в 2007 році становив більш як 8 млрд. грн., чистий прибуток – 267 млн. грн.

Кабмін затвердив фінплан ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що “Укртелеком” одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів в 2008 році, витрати сягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.

Кількість співробітників компанії на кінець 2007 року становила 105,4 тис. осіб.