Тимошенко відвідає Дністровську ГАЕС

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 4 грудня планує відвідати Чернівецьку область, де вона має намір ознайомитися з роботою Дністровської ГАЕС, перший агрегат якої у режимі синхронного компенсатора планують запустити на День енергетика 22 грудня.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Сьогодні на Дністровській ГАЕС заповнено водою нижній басейн станції, проведено натурні випробування, завершуються останні монтажні роботи.

Довідка УНІАН. Дністровська ГЕС-1 і Дністровська ГАЕС входять у Дністровський гідровузол. До складу гідровузла входить також так звана буферна Дністровська ГЕС-2. Пуск першого агрегату Дністровської ГЕАС у режимі синхронного компенсатора заплановано на грудень цього року. Дністровська ГАЕС після добудови входитиме до списку шістьох найпотужніших гідроелектростанцій у світі та стане найпотужнішою ГАЕС в Європі.

Проектом будівництва Дністровської ГАЕС передбачено 7 гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в турбінному та 2947 МВт – в насосному режимах. Загальна кошторисна вартість будівництва – 5 млрд. 845,5 млн. грн. Загальний кошторис будівництва першої черги ГАЕС у складі 3 гідроагрегатів, затверджений у березні 2006 року, становить 3 млрд. 547 млн. грн.