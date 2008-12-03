Голова Нафтогазу повернувся з Москви по додаткові консультації

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні повернувся до Києва з Москви, де проводив переговори з ВАТ «Газпром», для проведення консультацій.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

«Голова правління повернувся сьогодні до Києва для додаткових консультацій», - повідомив УНІАН представник прес-служби НАКу.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок українська делегація на чолі з головою правління української компанії О.ДУБИНОЮ почала переговори в "Газпромі".

Нагадаємо, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

У неділю офіційний спікер «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що "Газпром" вже одержав першу частину українського боргу за поставки газу, і якщо у понеділок Україна погасить заборгованість за вересень і частину жовтня, у вівторок почнуться переговори про подальшу співпрацю.

Минулого тижня було відомо, що "Нафтогаз" зміг придбати і перерахувати на рахунки RosUkrEnergo близько 100 млн. дол. з 500 млн. дол., обіцяних до перерахування до 1 грудня 2008 року.

26 листопада перший заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігор ДІДЕНКО уточнив, що до кінця тижня "Нафтогаз" планує виплатити борг посередникові RosUkrEnergo за вересень в сумі 380 млн. дол. і почати виплачувати борг за жовтень. При цьому в НАК "Нафтогаз України" також заявляли про складнощі з придбанням доларів для погашення боргу.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичено за контрактом на поставки газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який було укладено 14 березня 2008 року. В даний час RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. До України поставляється середньоазіатський газ.