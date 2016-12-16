Протягом двох місяців студенти з Дніпра навчатимуться дистанційно (відео)

Студенти Національного гірничого університету Дніпра будуть навчатися дистанційно до самого березня, повідомляє ТСН.uа.

"Таке рішення адміністрація ВНЗ ухвалила, щоб уникнути спалаху грипу та заощадити на комуналці. Слухачі здадуть сесію і підуть на канікули", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що після новорічних канікул і до березня студенти будуть вивчати предмети будинку в онлайн-режимі.

"На сайті Національного гірничого університету створено спеціальний розділ, де викладачі будуть давати посилання на свої лекції, а також відповідати на запитання студентів", - інформує видавництво.