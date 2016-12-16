Протягом двох місяців студенти з Дніпра навчатимуться дистанційно (відео)
16:05, 16 грудня 2016Суспільство
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Таке рішення адміністрація ВНЗ ухвалила, щоб уникнути спалаху грипу та заощадити на комуналці.
Протягом двох місяців студенти з Дніпра будуть навчатися дистанційно / tsn.ua
Студенти Національного гірничого університету Дніпра будуть навчатися дистанційно до самого березня, повідомляє ТСН.uа.
"Таке рішення адміністрація ВНЗ ухвалила, щоб уникнути спалаху грипу та заощадити на комуналці. Слухачі здадуть сесію і підуть на канікули", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що після новорічних канікул і до березня студенти будуть вивчати предмети будинку в онлайн-режимі.
"На сайті Національного гірничого університету створено спеціальний розділ, де викладачі будуть давати посилання на свої лекції, а також відповідати на запитання студентів", - інформує видавництво.
Протягом двох місяців студенти з Дніпра будуть навчатися дистанційно
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