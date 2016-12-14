На Дніпропетровщині через грип закрили понад 100 шкіл

У чотирьох містах і двох районах Дніпропетровщини школи повністю пішли на карантин. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

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За даними Департаменту освіти і науки, на даний момент близько 47 тисяч учнів, 104 школи і 1 006 окремих класів знаходяться на карантині.

Адміністрація шкіл сама приймає рішення про закриття, нагадують в ОДА. Якщо 20% учнів школи або класу відсутні через хворобу — заняття можуть бути тимчасово припинені.

Всі освітні установи тимчасово закриті у Жовтих Водах, Новомосковську, Павлограді, Першотравенську, і в Петропавлівському та Царичанському районах. Кількість хворих на цих територіях — найбільша по області.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області триває епідемія грипу, є загиблі — в Кривому Розі жертвами захворювання стали 32-річний чоловік і другокласниця.