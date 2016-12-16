У Харкові пустять ретропоезд
19 грудня, на День святого Миколая, о 10:00 з вокзалу Харків-Пасажирський ретропоезд відправиться в традиційний святковий зимовий рейс.
Про це повідомляє kharkov.dozor.
Після захоплюючої 40-хвилинної поїздки зі станції Харків-Пасажирський до станції Основа юних пасажирів очікує не менш цікава екскурсія станцією.
Читайте такожУ Києві відбулася урочиста церемонія відправлення Потягу Єднання України (фото)
Довідка. Паровоз на вугіллі серії «Ер», побудований в 1954 році на румунському заводі «Совромнефтемаш», з 2002 року не експлуатувався і весь цей час іржавів у депо. У грудні 2013 року керівництво залізниці прийняло рішення його відреставрувати.
У свій перший рейс ретропоезд відправився 9 травня 2014 року. За два роки паровоз здійснив кілька поїздок, приурочених під святкові дати. Зараз у складі поїзда також ретровагон, побудований 75 років тому.