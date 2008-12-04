Якщо з крана йтиме зелена вода, Київенерго просить дзвонити 0-88

Із 10 грудня частково у Солом’янському, Голосіївському, Шевченківському та Подільському районах проводитимуться випробування теплових мереж на щільність методом введення барвника – флуоресцеїну.

Про це повідомляє прес-служба АК “Київенерго”.

У разі виявлення у кранах гарячого водопостачання води зеленого кольору АК просить киян не вживати її для прання, їжі тощо та повідомити про це за телефоном інформаційно-довідкової служби АК „Київенерго” 0-88.

Компанія інформує, що одна випробувальна зона охоплює територію: вздовж річки Либідь, вулиць Старовокзальної, Жилянської, Златоустівської, проспекту Перемоги, вулиць Павлівської, Дмитрівської, Полтавської, Пимоненка, Студентської, Дончука, Кудрявського узвозу, вулиць Кудрявської, Вознесенського узвозу, Киянівського провулку, Андріївського та Володимирського узвозів, вулиць Грушевського, Короленківської, Гайдара, Терещенківської, Володимирської, Малопідвальної, Паторжинського, Михайлівської площі;

Інша зона випробувань охоплює територію: уздовж річки Либідь, вулиць Уманської, Вокзальної, Ползунова, Лукашевича, Повітрофлотського проспекту, вулиць Стадіонної, Тополева, Фучика, Уманської, Червонозоряного проспекту (частково), вулиць Андрія Головка, Солом`янської, Амосова, Клінічної, Петра Заломова, Городньої, Докучаєвської, Івана Неходи, Петра Красикова, Кудряшова.