Суд за позовом військової прокуратури повернув Міноборони 350 гектарів землі в Одеській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Південного регіону, Одеський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано недійсними договори оренди землі, укладені між Тарутинською райдержадміністрацією та приватним підприємством.

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«Суд зобов'язав комерційну структуру повернути Міністерству оборони земельні ділянки загальною площею 350 га. Зазначені земельні ділянки входять до складу земель Тарутинського загальновійськового полігону і призначені для тренування військовослужбовців і підвищення їх бойового вишколу», - зазначили в прес-службі.

У відомстві уточнили, що розпорядженням Тарутинської районної адміністрації Одеської області у 2008 році ці землі, всупереч цільовому призначенню, були незаконно вилучені у Міноборони та надані приватному підприємству для вирощування сільськогосподарської продукції.

«Слід зазначити, що вартість земель військового полігону становить 1,15 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зараз військовою прокуратурою вживаються заходи для реального виконання рішення суду, яким землі будуть повернуті законному користувачеві - Міністерству оборони України.