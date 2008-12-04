УБОЗ затримав другого учасника банди «Капітошки»

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою у результаті оперативної комбінації затримали другого фігуранта у гучній кримінальній справі бандугруповання «Капітошки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за гратами опинився Олександр ПЛАСТОВЕЦЬ. Його затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. До кінця тижня Печерський районний суд Києва обере йому міру запобіжного заходу, правоохоронці наполягатимуть на його подальшому утриманні під вартою.

За даними оперативників, у банді О.ПЛАСТОВЕЦЬ був другим за впливом після Олександра КАПІТОНОВА. Він опікувався фінансовими та юридичними питаннями. Зокрема, він фінансував силові акції із захоплення комплексу «Веста» та адміністративної будівлі держпідприємства Міністерства транспорту та зв`язку України, ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ВАТ «Черкасигаз» та управління земельних ресурсів Києво-Святошинського району Київської області.

Крім цього, за даними оперативників, О.ПЛАСТОВЕЦЬ координував юридичне забезпечення штучного створення майнового спору довкола привабливих підприємств, зокрема, через фальсифіковані судові рішення. Банда скоювала напади на ці об’єкти (іноді було задіяно до 400 осіб), не чекаючи оскарження сумнівних судових ухвал.

О.ПЛАСТОВЦЯ було затримано завдяки інформації про його місцезнаходження, яку надав громадянин С. за телефонами ГУБОЗ: 461-18-34, 461-16-01.

Тим часом, до розшуку лідера банди О.КАПІТОНОВА долучилися білоруські правоохоронці. За ініціативою ГУБОЗ Міністерство внутрішніх справ України звернулося до МВС Республіки Білорусь з відповідним запитом про правову допомогу. За даними оперативників, О.КАПІТОНОВ тривалий час мешкав на території Білорусі, має там розгалужені зв’язки у кримінальному середовищі, тому не виключено, що саме в цій країні він і переховується. Раніше О.КАПІТОНОВА було оголошено в розшук каналами Інтерполу, до його пошуків було залучено правоохоронців Росії.

За матеріалами спецпідрозділів УБОЗ у другій половині вересня Генеральною прокуратурою було порушено кримінальну справу за ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України відносно бандугруповання «Капітошки». Крім цього, зловмисникам інкримінують ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 2 ст. 279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу України.

Невдовзі в результаті спецоперації працівниками ГУБОЗ було затримано першого фігуранта кримінальної справи Валерія З., відомого у кримінальних колах на прізвисько «Заєць». Заарештований плідно співпрацює зі слідством і надає правдиві свідчення про діяльність бандформування.

У розшуку залишилися двоє учасників бандугруповання О.КАПІТОНОВ та Сергій ГАЛИЦЬКИЙ.

ГУБОЗ нагадує, що, за інформацію, яка допоможе встановити їх місцезнаходження, встановлено винагороду в 50 тисяч гривень. Конфіденційність гарантується.