Не влаштовував Московський, тепер - Бандери: петиція про перейменування проспекту набрала 10 тисяч голосів

До закінчення строку збору голосів залишається 16 днів, тепер її має розглянути Київрада.

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Як йдеться в описі петиції, князь Володимир "реально створив велику, могутню і духовну православну державу, кияни просто мусять відзначити на карті його ім'я".

Збір підписів під документом почався 6 жовтня цього року, наразі вже підписалися 10 тис. 31 особа.

Нагадаємо, 7 липня проспект Московський у Києві перейменували на проспект Степана Бандери.