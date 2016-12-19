Не влаштовував Московський, тепер - Бандери: петиція про перейменування проспекту набрала 10 тисяч голосів
12:02, 19 грудня 2016Суспільство
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Петиція про перейменування проспекту Бандери на проспект князя Володимира Великого набрала необхідні 10 тисяч підписів.
Влітку проспект Московський перейменували на Бандери / Скріншот
До закінчення строку збору голосів залишається 16 днів, тепер її має розглянути Київрада.
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Як йдеться в описі петиції, князь Володимир "реально створив велику, могутню і духовну православну державу, кияни просто мусять відзначити на карті його ім'я".
Збір підписів під документом почався 6 жовтня цього року, наразі вже підписалися 10 тис. 31 особа.
Нагадаємо, 7 липня проспект Московський у Києві перейменували на проспект Степана Бандери.
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