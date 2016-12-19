В Одеській області встановили рекорд України із найбільшої пряникової інсталяції (фото)

У місті Южне Одеської області в неділю, 18 грудня, зареєстровано рекорд України із найбільшої пряникової інсталяції.

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Як передає кореспондент УНІАН, рекорд офіційно зафіксований представником Національного реєстру рекордів України.

Він встановлений на міській площі в рамках свята, присвяченого Дню Святого Миколая.

Загальна площа» торта під назвою «Казки Святого Миколая» - понад 12 кв. метрів, найвища точка – близько 1 метра.

Торт зробили у вигляді медівникового містечке, яке складається з сільських будинків з вулицями та ялинками, а також млину, ковзанки, каруселей, епізодів з казок (замок Снігової Королеви, хатинка Баби Яги та ін.), сніжинок (зефір), сніговиків і т. д.

За словами організаторів, їстівна інсталяція виготовлена протягом двох тижнів в одній з кондитерських майстерень міста.

Після фіксації рекорду торт, прикрашений різнобарвною глазур'ю, розрізали і пригощали ним усіх бажаючих.