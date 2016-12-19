СБУ: в Одеській області викрили продавців шпигунських російських GPS-трекерів

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області, розгалужену мережу продажу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації - GPS-трекерів з вбудованими надчуттєвими мікрофонами - викрили співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пристрої були виготовлені російським підприємством, яке тісно співпрацює з ФСБ, на замовлення української структури - одного з провідних учасників вітчизняного ринку з продажу GPS-трекерів. Зазначається, що з допомогою конструктивних особливостей і спеціального програмного забезпечення даної продукції росіяни могли активувати мікрофони трекерів і таємно прослуховувати розмови.

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Приховуючи від клієнтів додаткові можливості пристроїв, представники українського підприємства продавали їх на території України через розгалужену мережу магазинів портативної електроніки.

Під час обшуків у Дніпрі й Одесі співробітники СБУ вилучили велику кількість GPS-трекерів з вмонтованими мікрофонами, прилади блокування радіосигналів (глушники), готівку, отриману від реалізації продукції, документальні матеріали і комп'ютерну техніку з даними замовлення та реалізації пристроїв.

Також правоохоронці 16 грудня затримали директора української фірми, який організував незаконну угоду. Йому повідомлено про підозру в ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності, а також мотиви, якими вони керувалися при поширенні в Україні «шпигунської» техніки з країни-агресора.