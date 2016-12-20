Аграрна партія набирає 11,65 % на місцевих виборах
За підсумками виборчих перегонів, 22,5 % висуванців від партії отримають 212 депутатських мандатів. Таким чином, Аграрна партія входить до трійки лідерів цих виборів.
На виборах до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 18 грудня, за попередніми підрахунками, Аграрна партія набирає 11,65 % голосів виборців у тих громадах, де брала участь у виборах.
За підсумками виборчих перегонів, 22,5 % висуванців від партії отримають 212 депутатських мандатів. Таким чином, Аграрна партія входить до трійки лідерів цих виборів.
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Найбільшу підтримку вона отримала у Хмельницькій області - 27,17 %, у Сумській - 21,74 %, у Миколаївській - 20,27 %, у Кіровоградській - 19,44 %, у Чернівецькій - 17,44 %, у Запорізькій - 15,00 %, у Херсонській - 14,41 %, у Тернопільській - 13,16 %, у Чернігівській -12,50 %, в Одеській - 10,42 %, у Рівненській - 10,00 %, у Вінницькій - 7,89 %, у Луганській - 7,69 %.
Аграрна партія суттєво покращила свій результат, порівняно з минулими місцевими виборами у жовтні 2015 року, коли вдалося заручитися підтримкою 7,9 % українців по всій Україні. Таким чином, спостерігається стабільна тенденція зростання підтримки Аграрної партії серед українців.