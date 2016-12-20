Аграрна партія набирає 11,65 % на місцевих виборах

На виборах до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 18 грудня, за попередніми підрахунками, Аграрна партія набирає 11,65 % голосів виборців у тих громадах, де брала участь у виборах.

За підсумками виборчих перегонів, 22,5 % висуванців від партії отримають 212 депутатських мандатів. Таким чином, Аграрна партія входить до трійки лідерів цих виборів.

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Найбільшу підтримку вона отримала у Хмельницькій області - 27,17 %, у Сумській - 21,74 %, у Миколаївській - 20,27 %, у Кіровоградській - 19,44 %, у Чернівецькій - 17,44 %, у Запорізькій - 15,00 %, у Херсонській - 14,41 %, у Тернопільській - 13,16 %, у Чернігівській -12,50 %, в Одеській - 10,42 %, у Рівненській - 10,00 %, у Вінницькій - 7,89 %, у Луганській - 7,69 %.

Аграрна партія суттєво покращила свій результат, порівняно з минулими місцевими виборами у жовтні 2015 року, коли вдалося заручитися підтримкою 7,9 % українців по всій Україні. Таким чином, спостерігається стабільна тенденція зростання підтримки Аграрної партії серед українців.