ДТП на Львівщині: з автоцистерни витекло 10 тонн гліцеринового масла

У Львівській області перекинулася автоцистерна, з якої витекло 10 тонн гліцеринового масла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних питань, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня близько 22.00 поблизу села Загірці Бродівського району на автодорозі “Київ – Чоп”. Водій автоцистерни „Мерседес-Бенц” (належить підприємству „Танк-Транс” із міста Городок Львівської області) не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя дороги.

В результаті з пошкоджених горловин цистерни витекло близько 10 тонн гліцеринового масла із 25 тонн, що перевозилися.

Жертв і постраждалих немає. Потрапляння до водойм не допущено.

До ліквідації наслідків аварії залучено пожежно-рятувальний підрозділ МНС і бригада підприємства. Станом на 07.00 5-го грудня роботи тривають. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.