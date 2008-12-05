«Соціальна відповідальність бізнесу в умовах економічної кризи» - круглий стіл
9 грудня (вівторок) 2008 року об 11 годині в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Як зняти соціальну напругу, пов’язану з загрозами скорочень робітників на українських підприємствах?
2. Куди направити робочу силу, вивільнену внаслідок скорочень та переходу на неповний робочий тиждень.
Учасники: Федерація роботодавців України, парламентський комітет із соціальної політики та праці, Міністерство праці та соціальної політики, Державна служба зайнятості, керівники підприємств та. ін.
Акредитація ЗМІ: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.