НБУ підвищив ставки за кредитами «овернайт»

Національний банк України з 5 грудня підвищив ставки за своїми кредитами "овернайт" під забезпечення державними облігаціями з 17% до 18%, без забезпечення - з 18% до 20% річних.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

З квітня 2008 року Нацбанк утримував ставки за забезпеченими кредитами «овернайт» на рівні 15%, за незабезпеченими - 16% річних, але з 27 листопада їх підвищив до 17% і 18%, відповідно.

Облікова ставка НБУ з квітня 2008 року встановлена на рівні 12% річних.