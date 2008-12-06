Відбувся I з’їзд Українського медичного союзу

У Київському палаці спорту відбувся перший Всеукраїнський з’їзд ВГО «Український Медичний Союз»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВГО «Український Медичний Союз».

Голова президії ВГО «Український Медичний Союз» Юрій ПОЛЯЧЕНКО, звертаючись до делегатів та гостей, зазначив: «Сьогодні «Український Медичний Союз» формує свою програму, всі разом ми визначаємо напрямки діяльності, домовляємось про перші кроки на шляху до ефективної організації, що має долучитися до великої справи – оздоровлення країни і в прямому розумінні, і в сенсі суспільних відносин». Ю.ПОЛЯЧЕНКО констатував, що система цінностей українського суспільства практично зруйнована і залишився останній рубікон, який не можна перейти, останнє і єдине в чому люди не можуть зневіритися – це здоров’я. “Це головна цінність українського народу, останній бастіон життєздатності української нації. Цей бастіон є єдиним об’єднанням всього суспільства. Тому медики, повною мірою усвідомлюючи кризу медичної галузі, розуміють і свою відповідальність за її відвернення”, - сказав він і наголосив: «Поважаючи будь-які політичні уподобання своїх членів, «УМС» відсторонюється від політизації своєї діяльності. Медицина – має бути поза політикою».

На з’їзді також йшлося про конкретні кроки діяльності ВГО «Український Медичний Союз», зокрема: лобіювання подання клопотання до Конституційного суду України щодо уточнення висновку по 49 статті Конституції; відстоювання провідної ролі медичних працівників та їх фахових асоціацій у визначенні стандартів та протоколів лікування хвороб; шляхи підтримки обміну найкращим вітчизняним та міжнародним досвідом через надання грантів; формування корпоративних механізмів надання медичним працівникам правової підтримки та захисту тощо.

У резолюції, яку прийняли учасники з’їзду, одним з пунктів визначено: звернутися до Президента України з проханням невідкладно розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання невиконання заходів, передбачених Указом Президента України №1694 ”Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення” та вироблення заходів протидії кризовим явищам в медичній та фармацевтичній галузях.