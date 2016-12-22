Росія збирається посилити угруповання військ біля кордонів України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на розширеному засіданні колегії Міноборони.

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«У 2017 році Міністерству оборони належить вирішити низку пріоритетних завдань. Перш за все, продовжити нарощування бойових можливостей збройних сил, вжити заходів щодо посилення угруповань військ на західному, південно-західному і арктичному стратегічному напрямку», - сказав Шойгу.

За його словами, оснащеність ЗС РФ новим озброєнням у 2017 році має становити більше 60%. «У результаті виконання держоборонзамовлення зростання поставок у війська нового озброєння і техніки становив 5%. У результаті оснащеність частин постійної готовності збройних сил сучасними зразками доведена до 58,3%», - повідомив Шойгу і додав, що рівень справності військової техніки у 2016 році також збільшився, досягши 94%.

Окрім того, за його словами, чотири зенітно-ракетних полки повітряно-космічних сил РФ у 2017 році мають бути оснащені комплексами С-400.