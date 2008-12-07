Нацбанк: мораторій на дострокове повернення депозитів залишається

Мораторій на дострокове повернення депозитів залишається. Про це йдеться у листі НБУ керівникам комерційних банків (від 6 грудня 2008 р., № 22- 310/946-17250), текст якого має УНІАН.

У листі говориться, що Національний банк України занепокоєний тим, що в результаті дострокових виплат депозитів ліквідність окремих банків залишається під загрозою. НБУ звертає увагу, що постановою Правління Національного банку України №413 від 5 грудня 2008 року (абзац 5 пункту 2) банкам заборонено робити дострокове повернення депозитів, так як вони вкладені у довгострокові кредити та інші активи.

Національний банк України буде оцінювати діяльність банків з урахуванням того, чи забезпечує банк неухильне виконання цієї вимоги на основі вжиття економічних чи цивільно-правових заходів, зазначається в листі.