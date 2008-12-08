За фактами порушення прав дітей відкрито дві кримінальні справи

На Житомирщині за фактами порушення прав дітей порушено дві кримінальні справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, прокурор Радомишльського району Житомирської області порушив кримінальну справу проти позбавленого батьківських прав чоловіка, який через недогляд директора інтернату, незаконно зняв з ощадної книжки доньки 2,5 тис. грн. пенсії по інвалідності.

За словами першого заступника прокурора Житомирської області Анатолія ЧУМАЧЕНКА, цей випадок трапився у Вишевицькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті.

"Перевірками встановлено, що в області нерідко не забезпечується належне виконання положень Сімейного кодексу України щодо захисту керівниками відповідних навчальних закладів житлових та майнових прав вихованців інтернатів", - сказав А.ЧУМАЧЕНКО.

Він наголосив, що з початку року за наслідками таких перевірок в області порушено 2 кримінальні справи, розглянуто 59 подань та приписів, опротестовано 44 незаконні правові акти. В інтересах дітей пред’явлено 24 позови, 15 посадовців притягнуто до дисциплінарної відповідальності, дітям відшкодовано 110 тис. грн.