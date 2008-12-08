Пасажирам, які їздять безплатно, потрібний спеціальний квиток

Виконавчий комітет Сумської міської ради затвердив «Порядок проведення обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського сполучення», під час якого всім пасажирам видаватимуться спеціально виготовлені квитки різного кольору: окремо пасажирам, які сплачуватимуть за проїзд, та пасажирам, які користуються правом безплатного проїзду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міськради, «Порядок проведення обстеження…» розроблений з метою забезпечення раціонального та цільового використання бюджетних коштів на виплату компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян міським транспортом та необхідності проведення обстеження пасажиропотоків для розрахунку фактичного коефіцієнту співвідношення кількості безплатних та платних пасажирів.

Згідно з документом, обстеження проводитиметься двічі на рік: у березні та в жовтні, протягом тижня на всіх маршрутах авто- та електротранспорту м. Суми.