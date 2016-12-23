Гройсман - студентам: абсолютно чесно, ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен (відео)

Це сталося під час зустрічі зі студентами НТУУ "Київський політехнічний інститут", передає 112 Україна.

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"За великим рахунком, абсолютно чесно, ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен. Вам, вашим батькам і мені потрібні ваші знання і ваш успіх. І коли ви прийдете на роботу після закінчення університету просто з дипломом, вас можуть не взяти. Якщо ви прийдете на роботу з дипломом, який підтверджує якість знань, якими ви володієте, ви будете успішні. Ви будете мати хорошу роботу, ви будете мати хорошу заробітну плату, ви будете конкурентними, ви зможете домогтися успіху. Це те, що мені потрібно. І я сподіваюся, що це потрібно кожному з вас. Я сподіваюся, що ви саме таку ідеологію сповідуєте. Тому що тільки освічені люди можуть забезпечити успіх", - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман заявляв, що розміри академічних стипендій будуть збільшені на третину, зокрема, встановлюються підвищені розміри для відмінників та студентів, які навчаються за дефіцитними спеціальностями.