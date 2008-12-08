Львівські студенти оголосили безстрокове голодування

Сьогодні кілька десятків студентів університету «Львівський Ставропігіон» розпочали на площі біля приміщення Львівської обласної державної адміністрації акцію протесту проти скасування ліцензії цього навчального закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, студенти «Львівського Ставропігіону» встановили кілька наметів з транспарантами «Владо! Не ігноруй студентів!», а кілька учасників акції оголосили безстрокове голодування.

Керівник страйкового комітету студентів Ростислав ПЕЛЕХ зазначив, що Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензію Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю з формулюванням «за грубі порушення законодавства про освіту і ліцензійних умов надання освітніх послуг».

«Студенти вимагають анулювати рішення Міністерства освіти, яке є лобістським і носить замовний характер. Свою акцію ми плануємо проводити цілодобово і завершити її лише після задоволення наших вимог, оскільки ми не хочемо для продовження здобуття освіти переводитися в інші навчальні заклади. До того ж, нам доведеться переводитися на курс нижче, а ми не вважаємо, що якість освіти у «Ставропігіоні» є нижчою від інших вишів», - заявив Р.ПЕЛЕХ.

Як повідомляв УНІАН, ліцензія університету "Львівський Ставропігіон" була анульована на засіданні Державної акредитаційної комісії під головуванням її голови, міністра освіти і науки Івана ВАКАРЧУКА 4 листопада.

Студентів «Львівського Ставропігіону» буде переведено на навчання до інших вищих навчальних закладів. В цьому університеті навчається понад 900 студентів на факультетах прикладної лінгвістики, економіки, туризму, права, практичної психології. 120 студентів вже перевелися в інші навчальні заклади.