У Сумській області невідомі обстріляли рейковий автобус
19:57, 08 грудня 2008Суспільство
1650 0
Троє невідомих у камуфляжній формі
У Сумській області невідомі обстріляли рейковий автобус «Лебединська - Суми».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Лінійного управління на Південній залізниці УМВСУ на транспорті, подія сталася 7 грудня під час слідування рейкового автобуса по платформі «Маяк» на 68-му кілометрі Південної залізниці.
За даними прес-служби, автобус обстріляли троє невідомих осіб у камуфляжній формі.
В результаті обстрілу пошкоджено фару і корпус рейкового автобуса. Постраждалих серед пасажирів та працівників залізниці немає. Правоохоронці з’ясовують обставини події. Проводяться роботи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, повідомили у прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter