Ющенко вказує Тимошенко на проблеми грального бізнесу

Недосконалість чинної нормативно-правової бази регулювання грального бізнесу в Україні та відсутність дієвого контролю з боку держави за діяльністю у цій сфері призводить до суттєвих економічних, моральних та інших негативних наслідків для суспільства. Про це йдеться у листі Президента України Віктора ЮЩЕНКА на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, зазначає Президент, досі не вирішеним залишається питання щодо переведення суб`єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, яке мало бути здійснене до 31 січня 2006 року. «Відповідний контроль за діяльністю операторів грального бізнесу з боку Державної податкової адміністрації України на сьогодні є вкрай незадовільним, а передбачені чинним законодавством фінансові санкції за порушення у цій сфері не застосовуються», - наголошує глава держави.

За оцінками Рахункової палати України, за умови охоплення ліцензуванням усіх суб`єктів підприємницької діяльності, що діють у сфері організації і проведення азартних ігор, та запровадження реєстраторів розрахункових операцій, до Державного бюджету України додатково може бути залучено понад 4 млрд. гривень.

«З огляду на викладене прошу невідкладно вжити необхідних заходів для завершення переведення суб`єктів підприємницької діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та забезпечити організацію і проведення перевірок додержання суб`єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, наявності торгових патентів з надання послуг у сфері грального бізнесу», - йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до Ю.ТИМОШЕНКО.

Про результати прем`єр-міністр має поінформувати Президента особисто, відзначили у прес-службі.