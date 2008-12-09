Кабмін продасть держпакети чотирьох страхових компаній (список)

Кабінет Міністрів України в 2009 році має намір продати належні державі пакети акцій чотирьох страхових компаній.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, оприлюдненому на Урядовому порталі 8 грудня.

Так, наступного року планується продаж 26,31% акцій ВАТ «Страхова компанія «Астарта» (номінальна вартість пакета акцій – 1 млн. 865,23 тис. грн.), 51% акцій ЗАТ «Спеціалізована страхова компанія «Спецексімстрах» (1 млн. 335 тис. грн.), 25,07% акцій ЗАТ «Військово-страхова компанія» (2 млн. 015 тис. грн.) і 8,16% акцій ЗАТ «Страхова компанія «Інтер-Поліс» (306 тис. грн.)