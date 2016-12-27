Російському реперу L'One заборонили в'їзд в Україну на три роки

Про це у Facebook повідомив нардеп Володимир Парасюк з посиланням на рішення Служби безпеки України.

У документі йдеться, що громадянину Російської Федерації Горозії Левану Емзаровичу ("L'One") винесено постанову про заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.

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"Ніхто не має права незаконно відвідувати український Крим, а тим більше, якщо мова йде про адептів "русского мира", - зазначив Парасюк.

L'One — російський репер грузинського походження, засновник і учасник групи Marselle. З 2012 року розпочав сольну творчість на лейблі Black Star.

Раніше Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на три роки громадянці РФ Христині Саркісян - артистці, яка виступає під псевдонімом KristinaSi.