Рятувальники нагадали, як правильно ставити новорічну ялинку (інфографіка)
Щоб новорічне деревце було безпечним, потрібно дотримуватись деяких правил.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій звернулася до громадян із проханням дотримуватися кількох правил під час встановлення ялинки.
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– Розміщуйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на безпечній відстані від електроприладів;
– не встановлюйте ялинку на високій підставці (стілець, журнальний столик тощо);
– поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його;
– на ялинку забороняється встановлювати свічки, бенгальські вогні, прикрашати її легкозаймистими матеріалами;
– не використовуйте несправні або саморобні електрогірлянди;
– ні в якому разі не запалюйте біля ялинки бенгальські вогні, інші піротехнічні вироби; пам’ятайте: використовувати в приміщенні піротехніку заборонено;
– діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою тільки у присутності дорослих, вимикайте її, коли виходите з кімнати;
– із метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким розчином.