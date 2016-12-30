У Троїцькому більше тижня немає електрики та води – Місія ОБСЄ

Про це йдеться у звіті місії на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Члени патруля місії продовжили спостерігати за ситуацією, у якій опинилося цивільне населення, що проживає поблизу лінії зіткнення, а також за ситуацією з мирними жителями на пунктах в’їзду-виїзду. Заступник голови військово-цивільної адміністрації Попасної повідомив спостерігачам, що в Троїцькому нема води та електрики з 21 грудня внаслідок пошкоджень, спричинених, як повідомляють, обстрілом", – йдеться у звіті.

Водночас спостерігачі, перебуваючи в Троїцькому, повідомили, що стежили за ремонтом ліній електропередачі, які забезпечують електрикою Троїцьке, а також ліній електропередачі в підконтрольному урядові селищі Миронівський (62 км на північний схід від Донецька).

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Також члени місії уточнювали повідомлення про обстріли та фіксували пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

"Уточнюючи повідомлення жителів підконтрольного урядові с. Троїцьке (69 км на захід від Луганська), 26 грудня члени патруля місії відвідали вул. Привільну й бачили там на одному з будинків недавні пошкодження, у тому числі осколкові пошкодження стіни та два розбиті вікна, які вже було закрито плівкою. Мешканці будинку (чоловік і жінка віком приблизно 65 років) сказали, що обстріл відбувся 23 грудня, але ніхто не постраждав", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, місія ОБСЄ помітила на непідконтрольному Україні контрольно-пропускному пункті з РФ машину з написом "вантаж 200" та кілька швидких.