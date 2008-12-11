Польські експерти радять реформувати Україну поступово

Польща готова надати Україні усебічну експертну допомогу в проведенні адміністративно-територіальної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, на цьому було наголошено у ході зустрічі делегації польських урядовців та експертів у галузі адміністративно-територіального реформування з міністром юстиції Миколою ОНІЩУКОМ.

Зустріч відбулась сьогодні у Міністерстві юстиції України під час візиту польської делегації до України в рамках міжнародного проекту «Сприяння проведенню адміністративно-територіальної реформи в Україні». Проект здійснюється Східноєвропейським Демократичним Центром (Варшава) за сприяння Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Асоціації агенцій регіонального розвитку України.

Польські експерти акцентували на важливості здійснення адміністративно-територіальної реформи як вагомої складової євроінтеграції України.

У ході зустрічі міністру юстиції України було представлено аналітичний звіт щодо урядової концепції реформування адміністративно-територіального устрою України. Метою звіту є надання рекомендацій та пропозицій уряду України щодо вдосконалення концепції адміністративно-територіального реформи. Звіт було складено в результаті аналізу та опрацювання чинної нормативної бази України, а також проектів нормативних актів у сфері адміністративно-територіальної реформи.

У ході зустрічі з М.ОНІЩУКОМ польські експерти також акцентували увагу на питаннях адмінтерреформи, які, на їхню думку, мають бути в полі першочергової уваги Міністерства юстиції України, як правового експерту уряду.

Крім того, апелюючи до досвіду Польщі, експерти висловили низку пересторог щодо здійснення відповідних реформ. Зокрема, наголосили на важливості поетапного здійснення адміністративно-територіальної реформи у країні з метою забезпечення функціонування державної влади.