У Румунії новий прем'єр-міністр

Прем’єр-міністром Румунії призначено депутата Європарламенту (група народних партій) Теодора СТОЛОЯНА.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі групи народних партій Європарламенту.

Згідно з повідомленням, Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ призначив Т.СТОЛОЯНА главою уряду, що формується за підсумками парламентських виборів, які відбулись в Румунії 30 листопада. На цих виборах альянс Соціал-демократичної і Консервативної партій та пропрезидентська Ліберально-демократична партія отримали найбільшу кількість голосів виборців і сьогодні досягнули домовленості про утворення коаліції.

Голова групи народних партій Європарламенту Жозеф ДОЛЬ привітав Т.СТОЛОЯНА з призначенням на посаду прем’єра.

“Ми дуже пишаємося тим, що один з наших членів використає досвід, отриманий в Брюсселі, для успішного управління урядом в своїй країні”, - сказав Ж.ДОЛЬ.

*** 65-річний Т.СТОЛОЯН - перший віце-президент Ліберально-демократичної партій Румунії. Працює депутатом Європарламенту з 2007 року. Доктор економічних наук.