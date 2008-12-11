Мінтранс відправить безробітних лагодити дороги

Міністерство транспорту Росії готове зайнятися працевлаштуванням громадян, які втратили роботу під час кризи. Про це заявив керівник відомства Ігор Левітін, передає РІА “Новости”.

За його словами, Мінтранс розробляє програму працевлаштування безробітних росіян на тимчасові роботи з ремонта і будівництва доріг. При цьому норматив, що визначає кількість людей, необхідних для проведення робіт на тій чи іншій ділянці доріг, вже підготовлений.

Як очікується, Мінтранс створюватиме нові робочі місця насамперед у тих регіонах, де зафіксовано вищий рівень безробіття.

Крім того, відомство найближчим часом звернеться до Держдуми і уряду з проханням внести до законодавства поправку, яка дозволить у короткі терміни виділяти субсидії з бюджету міністерства і розподіляти їх між регіонами.

10 грудня стало відомо, що до Держдуми був внесений законопроект, який передбачає збільшення допомоги з безробіття для росіян до 75 відсотків від їх офіційного заробітку. При цьому виплати не повинні перевищувати 4900 рублів на місяць. Підвищену допомогу зможуть одержати всі нові безробітні і навіть ті, хто звільнився "за власним бажанням".

До кінця листопада в Росії було офіційно зареєстровано 1,29 мільйона безробітних. При цьому, за даними Росстату, в жовтні загальна кількість росіян, які втратили роботу, становила 4,6 мільйона осіб.