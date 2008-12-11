Ющенко: необхідно добудувати житло з високим ступенем готовності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне розробити програму із добудови житла із високим ступенем готовності.

Як повідомляє прес-служба глави держави, на цьому він наголосив під час наради за участю голови Національного банку України, керівників центральних органів виконавчої влади, голови Державної іпотечної установи, представників будівельної галузі та банків.

«Криза торкнулася будівництва, залишилися десятки тисяч об`єктів, за якими ми могли б сформувати режим добудови і реалізації за доступними цінами людям, які стоять на черзі», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент констатував, що поточного року у зв`язку з фінансово-економічною кризою Україна стикнулася із загрозливими явищами у будівельному секторі. За його словами, обсяги інвестування у житлове будівництво знижуються. За 9 місяців цього року інвестування у житлове будівництво зменшилося майже на 5%, тоді як за 9 місяців 2007 р. було зростання на 35%. Цього року майже у 4 рази відстають від минулорічних темпи введення в експлуатацію житла.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що нині існують серйозні побоювання відносно того, що розпочаті будівництвом об`єкти будуть заморожені, оскільки власні ресурси у будівельних компаній відсутні, кредитні ресурси подорожчали, населення не готове ризикувати, вкладаючи кошти у незавершене будівництво.

Для реалізації програми із завершення недобудованого житла із високим ступенем готовності, за словами Президента, кошти може бути акумульовано через механізм випуску цінних паперів Кабінетом міністрів і Державної іпотечної установи.

«Ми говоримо про те, як через відповідні цінні папери уряду, іпотечної установи, банківського сектору ми могли б акумулювати ресурси, які є на внутрішньому ринку, для завершення будівництва з високим ступенем готовності», - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що обсяг такого будівництва сьогодні «є колосальним». Президент підкреслив, що в рамках такої програми мають добудовуватися об`єкти житлової нерухомості зі ступенем готовності не менше ніж 75%.

«Програма має право на життя. Але спочатку необхідно опрацювати в банківських і фінансових колах всі сторони її реалізації», - сказав він.

«Є ресурси і можливості для того, щоб сконсолідувати їх і забезпечити фінансування того житла, яке можна швидко добудувати, продати за доступною ціною, дати робочі місця, оздоровити фінансово будівельні організації, інакше кажучи, ми говоримо про спосіб оптимізації роботи в житловому секторі, який дає змогу оживити десятки секторів, включаючи металургію», – наголосив глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання на якнайшвидшу реалізацію цієї програми.