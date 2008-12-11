Газпром лякає Україну наслідками невиплати боргу

Глава правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР попереджає про можливість серйозних наслідків у разі невиплати Україною боргу за газ.

Як повідомили УНІАН у «Газпромі», про це він заявив в своєму виступі вчора в Берліні на 19-му засіданні Європейського ділового конгресу (ЄДК).

Він звернув особливу увагу присутніх на ситуацію, що стрімко загострюється, з невиплатою Україною "Газпрому" заборгованості за поставлений газ.

"Подальше посилення цієї проблеми може мати серйозні негативні наслідки, які не можна не враховувати", - заявив О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада ц.р. НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений в Україну у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні і листопаді 2008 року, з урахуванням пені і штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз України» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

2 грудня "Нафтогаз України" попросив "Газпром" про відстрочення за розрахунками з газовим боргом за вересень і частково за жовтень. За словами офіційного представника російського холдингу Сергія КУПРІЯНОВА, борг за поставки газу у вересні українська сторона не сплатила.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключив можливості використання судових процедур для стягнення боргів з українських компаній, що купують російський газ.

Після погашення боргу сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.

Борг накопичений за контрактом на постачання газу між "Нафтогазом" і компанією RosUkrEnergo, який було укладено 14 березня 2008 року. В даний час RosUkrEnergo продає газ "Нафтогазу" по 179,5 дол. за тис. куб. м. До України поставляється середньоазіатський газ.