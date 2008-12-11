Євро на міжбанку досягло історичного максимуму

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку на торгах американською валютою продовжилося зростання цін: з 7,6050/7,6750 грн. (відкриття торгів) до 7,6850/7,7300 грн. (закриття торгів).

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2655/0,2745 грн., до 11:00 ціни піднялися до 0,2670/0,2755 грн., і до 12:00 звузився спред - 0,2680/0,2740 грн. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 27,9035(+0,0254) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3122/1,3124 дол. США, а до 16:10 зріс до 1,3256/1,3258 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,9770/10,0750 грн., до 11:00 ціни пішли вгору - 9,9985/10,0700 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли нового історичного максимуму - 10,1850/10,2505 грн.