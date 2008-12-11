У Януковича прогнозують, що безробіття сягне 15%

В опозиційному уряді, очолюваному лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прогнозують, що рівень безробіття в Україні 2009 року може становити 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні на брифінгу повідомила міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА.

«Оптимістичний прогноз зростання безробіття - це 8%, песимістичний – 15%», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА заявляла, що, за попередніми прогнозами, рівень безробіття 2009 року становитиме до 7,5% за оптимістичним прогнозом, і 8,5% - за песимістичним.

За даними Держкомстату, у жовтні 2008 року рівень безробіття в Україні збільшився на 3,2% порівняно з вереснем ц.р., коли було зареєстровано 513,6 тис. безробітних, – до 530,1 тис. осіб.