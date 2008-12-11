Відбувся фестиваль польської колядки
20:09, 11 грудня 2008Суспільство
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Повідомляє Коростенська міськрада
У Коростені Житомирської області відбувся фестиваль польської колядки.
Про це повідомили у прес-службі Коростенської міської ради.
За словами Коростенського міського голови Володимира МОСКАЛЕНКА, фестиваль пройшов в рамках святкування 10-річчя утворення місцевої Спілки поляків України за участю Генерального консула Республіки Польща Томаша ЯНІКА. На фестивалі виступили колективи польської пісні, а також ансамбль "Поліські соколи".
В.МОСКАЛЕНКО зазначив, що в рамках фестивалю пройшло театралізоване дійство, концерт та нагородження переможців.
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