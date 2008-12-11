У Коростені Житомирської області відбувся фестиваль польської колядки.

Про це повідомили у прес-службі Коростенської міської ради.

За словами Коростенського міського голови Володимира МОСКАЛЕНКА, фестиваль пройшов в рамках святкування 10-річчя утворення місцевої Спілки поляків України за участю Генерального консула Республіки Польща Томаша ЯНІКА. На фестивалі виступили колективи польської пісні, а також ансамбль "Поліські соколи".

В.МОСКАЛЕНКО зазначив, що в рамках фестивалю пройшло театралізоване дійство, концерт та нагородження переможців.