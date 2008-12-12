Торги на біржових ринках США закрилися зниженням

Торги на основних біржових майданчиках США у четвер 11 грудня закрилися зниженням котирувань, повідомляє агентство Reuters. Зокрема, індекс Dow Jones за підсумками біржової сесії втратив 196,33 пункта (2,24 відсотка) і зупинився на позначці в 8565,09. Показник широкого ринку S&P 500 знизився на 2,85 відсотка (25,56 пункта) до 873,59, а високотехнологічний Nasdaq закінчив день з втратою в 57,60 пункта (3,68 відсотка), завершивши сесію на позначці в 1507,88.

Аналітики пов`язують падіння основних котирувань з повідомленнями про збільшені показники безробіття в США, а також із зволіканням рішення за планом порятунку найбільших автовиробників країни (Chrysler, Ford і General Motors.

Натомість, зазначає агентство, триваєт збільшення вартості нафти в системі електронних торгів на нью-йоркській товарній біржі NYMEX. Станом на 11 грудня нафта подорожчала в середньому на 9 відсотків до 50,04 долара за барель. Збільшення вартості нафти, упевнені аналітики, було викликано прогнозом Міжнародного енергетичного агентства щодо зростання попиту на сировину наступного року, а також заявою Саудівської Аравії про зниження об`ємів видобутку нафти.

Лента.ру